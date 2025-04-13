УНИКС и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ в воскресенье, 13 апреля. Матч пройдет на арене «Баскет-холл» в Казани и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Смотреть матч также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Изучайте результат игры УНИКС — ЦСКА в нашем матч-центре и разделе Единой лиги ВТБ.

Армейцы расположились на второй строчке регулярного чемпионата с 80 очками в 44 играх (процент очков — 86). У казанцев — третье место, 78 очков в 43 играх (81).