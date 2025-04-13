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Единая лига ВТБ

13 апреля, 15:46

УНИКС победил ЦСКА

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УНИКС в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл ЦСКА — 86:78.

Казанцы завершили регулярный чемпионат на третьем месте и начнут плей-офф серией против «Автодора».

Москвичи стали вторыми, их соперник определится после игр плей-ин.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — ЦСКА — 86:78 (17:24, 21:22, 25:15, 23:17)

УНИКС: Найт (19 + 6 передач), Рэйнольдс (16 + 10 подборов), Акун-Перселл (16 + 6 передач), Бако (14 + 13 подборов), Комолов (10).

ЦСКА: Джекири (17), Жан-Шарль (16), Астапкович (11).

13 апреля. Казань. «Баскет-Холл».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
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БК УНИКС
БК ЦСКА
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