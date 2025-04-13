УНИКС победил ЦСКА

13 апреля, 15:46
УНИКС в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл ЦСКА — 86:78.
Казанцы завершили регулярный чемпионат на третьем месте и начнут плей-офф серией против «Автодора».
Москвичи стали вторыми, их соперник определится после игр плей-ин.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — ЦСКА — 86:78 (17:24, 21:22, 25:15, 23:17)
УНИКС: Найт (19 + 6 передач), Рэйнольдс (16 + 10 подборов), Акун-Перселл (16 + 6 передач), Бако (14 + 13 подборов), Комолов (10).
ЦСКА: Джекири (17), Жан-Шарль (16), Астапкович (11).
13 апреля. Казань. «Баскет-Холл».