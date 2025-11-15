Видео
Единая лига ВТБ.
Сегодня, 16:23

УНИКС победил ЦСКА благодаря двум штрафным броскам Шведа в концовке матча

Руслан Минаев
Алексей Швед.
Фото Единая лига ВТБ

УНИКС дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:75.

Победу казанцам принес Алексей Швед, разыгрывающий реализовал два штрафных броска в концовке встречи. На счету россиянина 7 очков и 5 результативных передач.

Также у хозяев по 23 очка набрали Маркус Бингэм и Джален Рэйнольдс. Самым результативным игроком матча стал защитник гостей Мело Тримбл — 33 очка.

УНИКС одержал 9-ю победу в 10 матчах и лидирует в таблице чемпионата. ЦСКА потерпел 2-е поражение при 9 победах и занимает вторую строчку.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 76:75 (18:21, 23:18, 19:22, 16:14)

УНИКС: Бингэм (23 + 9 подборов), Рэйнольдс (23 + 8 подборов)

ЦСКА: Тримбл (33)

15 ноября. Казань. «Баскет-Холл».

22

  • Паснаход

    ну ты будто первый день в баскетболе) всегда по процентам определяется

    15.11.2025

  • Алекс Крот

    У Уникса хороший состав да, ещё и Швед с ними в составе оказался! Можно теперь другие планы ставить )

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    ЦСКА набрал 20 турнирных очков и занимает 1 место в турнирной таблице лиги банкиров. УНИКС имеет 19 очков и находится на 2 месте.

    15.11.2025

  • Як Цидрак

    Интересно, эту тень прошлогоднего Кливленда удастся реанимировать к плофу? 21 минуту играли вчетвером, все, что видел в предыдущих играх сезона, ровно такое же. А так - встретимся в финале.

    15.11.2025

  • Паснаход

    так тебе твоя мамка всегда говорит, да, визгун

    15.11.2025

  • diskmen

    То-же самое можно сказать о Рэйнольдсе.Без него Уникс будет проигрывать.По любому эта 4 топ будет не зыблима.Хотя Зенит сейчас проседает из- за травм.Моё мнение ЦСКА -1 Уникс -2 ЗЕнит -3 ЛОкомотив- 4

    15.11.2025

  • Паснаход

    а сирожа аверкин косноязычный, экзальтированный выше?

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Таких придурёнков среди армейских болельщиков нет, по определению.

    15.11.2025

  • diskmen

    Штрафные мазал.

    15.11.2025

  • Паснаход

    Особенно радует, что без 2-х травмированных легов победили ЦСКА в его сильнейшем составе.

    15.11.2025

  • Док

    Заголовок конечно долбанутый - в стиле нынешнего СЭ)). УНИКС победил не благодаря двум штрафным, а благодаря тому что прилично горя в четвертой четверти (-7 это очень хреново с таким соперником) смог переломить ситуацию и за счет концентрации, охренительной самоотдачи затащил соперника в концовку. Плюс в самые критические моменты пара трех душевно залетели. Ну а ЦСКА должен винить в таком раскладе только себя. Ибо нехрен... P.S. Когда черный казанский негр, вместо того чтобы на последней секунде встать после подбора спокойно с мячом или на крайняк запустить его под потолок, вдруг запрыгал-забегал с мячом не дождавшись свистка - так вот за это надо отрывать яйца! Армейцы за эти 0,9 сек. вполне могли забить)).

    15.11.2025

  • diskmen

    Как были 4 топовые команды ,так и остались.Молодцы ,только из-за того что победили.Играла команда плохо.Правда и ЦСКА не лучше.Если и ждать прорыва от других команд,то в лучшем случае на своих площадках.

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Абсолютно худшим на площадке был Курбанов. Француз хорошо играл под кольцами.

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ахинейку дилетантика неси в своей массовочке. Казани с полу-баскетболистом ничего не светит. Вся игра держится только на центре, у которого сегодня залетели почти все трехочковын броски.

    15.11.2025

  • diskmen

    У ЦСКА сегодня,кроме Тримбла все были не на высоте.У Уникса Рэйнольдс кошмарил своими трёхами,хотя штрафные бил с промахами.ЦСКА два сезона подряд проигрывает регулярку ,но зато становится Чемпионом

    15.11.2025

  • 555 555

    Молодцы казанцы. А в целом,чем больше хороших команд,тем сильнее лига.

    15.11.2025

  • JustScr1pt

    проблема цска что они просто слабые, без Мело они никакую опасность не представляют, Казань чемпионы!

    15.11.2025

  • diskmen

    Обидно.С Зенитом в Питере залител,а сейчас не зашло.Но нервяк был до конца встречи.Обе команды провели не лучший матч.У ЦСКА худшим был ЛИвио.Как-то ЦСКА стал приучать к поражениям в концовке.Вчера хоккеисты ,сегодня баскетболисты.Ладно,проехали

    15.11.2025

  • Паснаход

    Заголовок: "Полуигруля" Швед назло Спринтеру принёс УНИКСу победу.)

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Равный матч, где ЦСКА не сподобился сыграть правильно в ключевых моментах игры. Как только выходит по площадку Курбанов, так сразу у армейев провал в игре. И Курбанов и Антонов давно, минимум 3-4 сезона, явно лишние пассажиры в составе команды ЦСКА.

    15.11.2025

    БК УНИКС
    БК ЦСКА
