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Сегодня, 21:20

ЦСКА в четвертый раз победил УНИКС и стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА.
Фото ПБК ЦСКА
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ЦСКА на выезде обыграл УНИКС в пятом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 66:55.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Джален Рэйнольдс, набравший 18 очков.

ЦСКА выиграл серию у УНИКСа со счетом 4-1 и стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Армейцы завоевали титул в 11-й раз в истории и впервые с 2021 года. В сезоне-2021/22 чемпионом стал «Зенит», в сезоне-2022/23 — УНИКС.

Бронзовым призером Единой лиги ВТБ-2023/24 стал «Зенит», победивший в серии за третье место «Локомотив-Кубань» со счетом 3-1.

Единая лига ВТБ

Финал

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 55:66 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12)

У: Рэйнольдс (18), Димитриевич (9), Найт (8)

Ц: Астапкович (12), Джекири (11), Тримбл (10)

5 июня. Казань. «Баскет-Холл».

Баскетбол
БК УНИКС
БК ЦСКА
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53
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