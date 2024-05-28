ЦСКА победил УНИКС во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл УНИКС во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 94:83. Встреча проходила на площадке «Баскет-Холл» в Казани.

Самым результативным игроком матча стал Маркос Найт из казанской команды, который набрал 22 очка. У ЦСКА лучшую результативность продемонстрировал Мело Тримбл (20 очков).

Первая встреча между командами также завершилась победой армейцев (96:95), на данный момент счет в серии до четырех побед 2-0 в пользу московской команды. Следующая игра пройдет 31 мая в Москве.

Единая лига ВТБ

Финал

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва) — 83:94 (8:23, 31:25, 17:21, 27:25)

28 мая. Казань. «Баскет-Холл».

Счет в серии: 0-2