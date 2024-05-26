УНИКС и ЦСКА сыграют в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в воскресенье, 26 мая. Встреча пройдет в Казани, начало — в 16:30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча УНИКС — ЦСКА можно будет бесплатно и в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Начало — в 16.30 мск. Игру также покажут на телеканале «Старт», на сайте Единой лиги ВТБ и в онлайн-платформе «Oкко Спорт» по платной подписке.

УНИКС выиграл серию с «Локомотивом-Кубань» со счетом 4-3. ЦСКА одержал победу в серии с «Зенитом» — 4-2.

Ознакомиться с расписанием матчей серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА можно на сайте «СЭ».

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