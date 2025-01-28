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Сегодня, 20:56

УНИКС победил «Енисей», Лопатин набрал 30 очков

Руслан Минаев
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УНИКС дома обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 112:87.

Самым результативным игроком встречи стал форвард казанцев Андрей Лопатин, который набрал 30 очков, реализовав 7 из 7 трехочковых бросков.

УНИКС одержал 24-ю победу в 29 матчах и занимает второе место в таблице чемпионата. «Енисей» с 10 победами и 19 поражениями — на 9-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 112:87 (31:17, 29:20, 17:23, 35:27)

28 января. Казань. «Баскет-Холл».

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БК Енисей
БК УНИКС
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