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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:05

УНИКС дома обыграл «Локомотив» и сравнял счет в финальной серии Единой лиги ВТБ

Виталий Косик
Корреспондент
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УНИКС дома обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 79:76.

В четветрой четверти казанцы смогли отыграться, проигрывая по ходу матча 10 очков.

В составе гостей самым результативным стал ДеВон Акун-Перселл, который набрал 17 очков.

За УНИКС больше всего набрал Джален Рэйнольдс, который набрал 19 очков.

Третий матч пройдет 11 мая в Краснодаре, начало — 19.30 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Финал

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 79:76 (24:19, 14:27, 20:16, 21:14)

У: Рэйнольдс (19), Маркос (17), Димитриевич (15), Лабери (15).

Л: Акун-Перселл (17), Хортон (14).

Счет в серии: 1-1.

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2022-2023/
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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