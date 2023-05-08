УНИКС дома обыграл «Локомотив» и сравнял счет в финальной серии Единой лиги ВТБ

Сегодня, 17:05
УНИКС дома обыграл «Локомотив-Кубань» во втором матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 79:76.
В четветрой четверти казанцы смогли отыграться, проигрывая по ходу матча 10 очков.
В составе гостей самым результативным стал ДеВон Акун-Перселл, который набрал 17 очков.
За УНИКС больше всего набрал Джален Рэйнольдс, который набрал 19 очков.
Третий матч пройдет 11 мая в Краснодаре, начало — 19.30 мск.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Финал
УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 79:76 (24:19, 14:27, 20:16, 21:14)
У: Рэйнольдс (19), Маркос (17), Димитриевич (15), Лабери (15).
Л: Акун-Перселл (17), Хортон (14).
Счет в серии: 1-1.