УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиге ВТБ

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 82:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрил Мэйкон, набравший 20 очков. В составе «Локомотива-Кубань» по 15 очков на свой счет записали Даррал Уиллис и Джейлен Бэрфорд.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице, одержав 11 побед в 12 матчах. «Локомотив-Кубань» находится на пятой строчке.

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«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 70:82 (9:29, 12:21, 18:18, 31:14)