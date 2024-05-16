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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:28

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и повел в серии плей-офф

Руслан Минаев
Баскетболисты УНИКСа.
Фото БК УНИКС
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УНИКС дома победил «Локомотив-Кубань» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 81:78.

Самым результативным игроком встречи стал Джален Рэйнольдс (УНИКС) — 30 очков.

УНИКС повел в серии до четырех побед со счетом 3-2. Шестой матч состоится в Краснодаре 19 мая. Начало — в 16.30 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 81:78 (21:25, 15:19, 21:14, 24:20)

У: Рэйнольдс (30+11 подборов), Димитриевич (22+10 передач), Лабери (9)

Л-К: Андерсон (20), Барфорд (15), Емченко (13)

Счет в серии: 3-2

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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