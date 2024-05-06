УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче серии полуфинала

Сегодня, 21:16
УНИКС дома обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 78:75.
Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Эрик Грин — 19 очков.
УНИКС повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч пройдет в Казани 8 мая.
Единая лига ВТБ
1/2 финала
УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 78:75 (21:12, 17:13, 19:23, 21:27)
6 мая. Казань. «Баскет-Холл».
У: Грин (19), Димитриевич (16), Найт (15)
Л-К: Уайт (15), Акун-Перселл, Миллер (по 12)
Счет в серии: 1-0