Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:30

УНИКС — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча плей-офф Единой лиги ВТБ

УНИКС и «Локомотив-Кубань» сыграют 6 мая в плей-офф Единой лиги ВТБ в 19:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
УНИКС — «Локомотив».
Фото БК УНИКС
Telegram Дзен

Казанский УНИКС примет краснодарский «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ в понедельник, 6 мая. Игра пройдет во дворце спорта «Баскет-Холл» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матчей серии 1/2 финала плей-офф УНИКС — «Локомотив-Кубань» будет доступна на каналах холдинга «Матч» и на сайте matchtv.ru. Игры также показывают по подписке на официальном сайте Единой лиги ВТБ и на канале «Старт».

В 1/4 финала Единой лиги УНИКС победил «Самару» (3-0), а «Локомотив-Кубань» оказался сильнее «Пармы» (3-0).

Ознакомиться с расписанием матчей серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — УНИКС можно на сайте «СЭ».

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте.

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
0
Читайте также
Рублев после победы в Мадриде рассказал о проблемах со здоровьем
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Гол на 16-й секунде, ВАР на стороне Екатеринбурга и спасение на последней минуте! Что случилось в матче «Урал» - «Балтика»
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Уиттакер подпишет новый контракт с «Уралмашем»