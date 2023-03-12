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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:51

УНИКС обыграл МБА и прервал серию из трех поражений

Иван Торопцев
Корреспондент
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УНИКС обыграл МБА в матче Единой лиги ВТБ — 73:58.

Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Дэрил Мэйкон, набравший 20 очков.

УНИКС прервал серию из трех поражений подряд и занимает второе место в таблице этапа победителей Единой лиги ВТБ. МБА проиграл в седьмой раз кряду.

В параллельном матче этапа проигравших «Минск» победил «Автодор».

Единая лига ВТБ

Второй этап.

Группа А

УНИКС — МБА — 73:58 (18:8, 16:17, 17:16, 22:17)

У: Мэйкон (20), Лабери (19), Хантер (12)

М: Лопатин (13), Коновалов (9), Якушин, Клюев (оба — 8)

12 марта. Казань. «Баскет-Холл».

Группа Б

«Минск» (Минск) — «Автодор» (Саратов) — 81:65 (22:19, 22:17, 20:11, 17:18)

М: Близнюк (21), Микульский (20), Брэйси (10)

А: Загорац (19), Ньюмэн (11), Минченко, Николич (оба — 9)

12 марта. Минск. «Минск-арена».

БК МБА
БК УНИКС
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