УНИКС выиграл у «Нижнего Новгорода»

29 марта, 19:43
УНИКС дома победил «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:68.
У хозяев больше всех очков набрал Девон Акун-Перселл — 21. У гостей самым результативным игроком стал Александр Чадов — 15.
УНИКС одержал 34-ю победу в 41 матче и занимает третье место в таблице чемпионата. Казанцы выиграли седьмой матч подряд.
«Нижний Новгород» с 23 поражениями в 40 матчах — на 6-й строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 76:68 (21:14, 16:16, 17:23, 22:15)
29 марта. Казань. «Баскет-Холл».