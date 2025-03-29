УНИКС выиграл у «Нижнего Новгорода»

УНИКС дома победил «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:68.

У хозяев больше всех очков набрал Девон Акун-Перселл — 21. У гостей самым результативным игроком стал Александр Чадов — 15.

УНИКС одержал 34-ю победу в 41 матче и занимает третье место в таблице чемпионата. Казанцы выиграли седьмой матч подряд.

«Нижний Новгород» с 23 поражениями в 40 матчах — на 6-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 76:68 (21:14, 16:16, 17:23, 22:15)

29 марта. Казань. «Баскет-Холл».