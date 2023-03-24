УНИКС объявил о подписании контракта с защитником Найтом

УНИКС подписал контракт с защитником Маркосом Найтом.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 33-летним американцем рассчитано до конца нынешнего сезона с опцией продления на следующий.

В текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ Найт был лидером «Самары». Он входит в топ-5 лиги по средней результативности (16,9 очка), занимает 6-е место в чемпионате по эффективности (18,7), 10-е — по перехватам (1,5), 14-е — по передачам (4,5), 20-е — по подборам (4,9), а также 15-е — по точности попаданий из-за дуги (42 процента трехочковых).

В Самару Найт перебрался прошлым летом из АСВЕЛа, с которым год назад выиграл чемпионат Франции и провел 17 матчей в Евролиге (8,2 очка и 4,6 подбора).