УНИКС объявил о возвращении защитника Комолова

Защитник Артем Комолов вернулся в УНИКС, сообщает пресс-служба клуба.

Казанский клуб подписал контракт с 30-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Комолов уже выступал в УНИКСе в сезоне-2021/22, когда помог команде завоевать бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Минувший год Комолов провел в ЦСКА. Он принял участие в 35 матчах, в которых набирал 3,3 очка за 10 минут на паркете, реализуя 66,7 процента двухочковых и 46,6 процента трехочковых.

Помимо армейского клуба, ранее защитник выступал за «Зенит», «Автодор», «Урал», «Сахалин» и «Нижний Новгород».