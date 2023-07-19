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Единая лига ВТБ

Сегодня, 13:15

УНИКС объявил о возвращении защитника Комолова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник Артем Комолов вернулся в УНИКС, сообщает пресс-служба клуба.

Казанский клуб подписал контракт с 30-летним игроком до конца сезона-2023/24.

Комолов уже выступал в УНИКСе в сезоне-2021/22, когда помог команде завоевать бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Минувший год Комолов провел в ЦСКА. Он принял участие в 35 матчах, в которых набирал 3,3 очка за 10 минут на паркете, реализуя 66,7 процента двухочковых и 46,6 процента трехочковых.

Помимо армейского клуба, ранее защитник выступал за «Зенит», «Автодор», «Урал», «Сахалин» и «Нижний Новгород».

Источник: БК УНИКС
БК УНИКС
БК ЦСКА
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