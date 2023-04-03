УНИКС обыграл «Парму» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ

УНИКС дома обыграл «Парму» во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ — 94:59.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дэрил Мэйкон, набравший 16 очков. У «Пармы» отличился Джастин Роберсон — 18 очков.

УНИКС ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч между командами состоится в Перми 6 апреля. Начало — 17:30 по московскому времени.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

УНИКС (Казань) — «Парма-Пари» (Пермь) — 94:59 (30:15, 25:21, 12:10, 27:13)

3 апреля. Казань. «Баскет-Холл».

Счет в серии: 2-0