УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

УНИКС в домашнем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ обыграл «Локомотив-Кубань» — 92:87.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий казанцев Ненад Димитриевич, набравший 31 очко.

Таким образом, казанцы выиграли серию со счетом 4-3. Клуб вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, где сыграет против ЦСКА.

В матче за третье место «Локомотив-Кубань» сыграет с «Зенитом».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23)