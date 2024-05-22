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Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:13

УНИКС победил «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Виктория Кравченко
Игроки «Локомотива-Кубань» и УНИКС.
Фото БК УНИКС
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УНИКС в домашнем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ обыграл «Локомотив-Кубань» — 92:87.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий казанцев Ненад Димитриевич, набравший 31 очко.

Таким образом, казанцы выиграли серию со счетом 4-3. Клуб вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, где сыграет против ЦСКА.

В матче за третье место «Локомотив-Кубань» сыграет с «Зенитом».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 92:87 (23:24, 26:22, 24:18, 19:23)

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
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