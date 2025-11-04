УНИКС подписал контракт со Шведом на два месяца

4 ноября, 18:41
УНИКС объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Шведом. Соглашение с 36-летним баскетболистом рассчитано на два месяца.
Швед является воспитанником ЦСКА. Вместе с армейцами он стал четырехкратным чемпионом России, победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ. В сезоне-2024/25 Швед выступал за «Зенит», которому помог завоевать серебряные медали Единой лиги и чемпионата страны.
На протяжении карьеры защитник также играл за «Буревестник», московское «Динамо», «Химки», китайский «Шаньси Лунгс». В НБА он представлял «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Никс».
Ранее «СЭ» сообщал, что к россиянину проявляет интерес «Цзилинь Тайгерс» из чемпионата Китая.
Saiga-спринтер
Полу-баскетболист везде и всюду только полу-игрок. Смотреть, как этот игруля якобы играет в обороне, можно только со смехом матерясь.
05.11.2025
АндрейЕвгеньевич
А почему не на 2 недели ??!! Игрок неизвестный никому.. Что от него ждать - загадка.. (Бред !!!)
04.11.2025
AleSSio87
ещё одна грамотей журналистского цеха Спорт-Экспресса! серебряные миедали достаются в случае поражения соревнований за золотую медаль - она не завоёвывается, а достаётся!! а завоёвываются золотые и бронзовые медали! хотя, какой у нас нынче спорт и кто в нём является хозяином, такие и журналюшки сидят в некогда первой спортивной газете страны, и тем более ещё более дебильные клоуны в роли "экспертов" на спортивном канале, которые имеют отношение к ГЛАВНОМУ ПОЗОРУ РОССИЙСКОГО СПОРТА - удивляться нечему
04.11.2025
Алекс Крот
Уникс всех собирает, баскетбол стал как футбол
04.11.2025
Ольга РОМАНОВА
Какой эксперимент? Швед конечно хороший игрок!
04.11.2025
_Mike N_
Главное чтобы Швед не ходил в Казани по кабакам, а то там тоже пьяных кавказцкв хватает !:laughing::laughing::laughing:
04.11.2025
Alexander Malygin
Согласен, весьма интересный персонаж. ))
04.11.2025
Saiga-спринтер
Не торопись к окулисту .. напрасный расход
04.11.2025
Паснаход
Спирт, то есть Спринт норм, мне нравится его задор, чувство живое, раздражение) не то, что аморфные "тютьки из "Аполлона" (Сологуб))
04.11.2025
Паснаход
ну, смотри, Кузя в команде, но вне состава, заставляет остальных из штанов выпрыгивать, чтобы на месте Кузи не оказаца, в шапочке за стеклом понуро наблюдать) не сможет Швед - остальных в тонус приведёт, сможет Имя очками - вдвойне молодец, понимать надо
04.11.2025
Alexander Malygin
Я только-что в новости про Криштиану Роналду наткнулся на комментарий этого желчного обиженного жизнью человека, мол только ради тугриков всю жизнь играет - "игруля" у него Криштиану. )) Перехожу в другую новость, про Шведа. И тут он же пишет, что Швед "полу-баскетболист". )) Все у него мелкие какие-то. Игрули, полу-баскетболисты. Никудышные. Ничего не добившиеся. Только он - Сайга-спринтер - велик, умён и восхитительно завистлив. )))
04.11.2025
Паснаход
так ты это... окулиста навести...
04.11.2025
Saiga-спринтер
Дилетанту ничего не дано видеть в спорте. Максимум только смотреть. Смотреть и видень - то далеко не одно и то-же.
04.11.2025
Паснаход
желаемое за действительное, панятна, будем посмотреть
04.11.2025
Saiga-спринтер
Команду и за два месяца полу-баскетболист развалит. А вот собрать её (вестимо - команду и командную игру) потребется на порядок больше времени.
04.11.2025
Паснаход
ты пиши, пиши, зли Шведа) червячок уязвлённости в тебе сквозит) я ж вижу
04.11.2025
Saiga-спринтер
Играть учат в баскетбол до завершения полового созревания в детско-юношеском возрасте. Позже учить и переучивать уже поздео. Да и в профессиональных командах никогда и никого не учат играть, а использкют имеющиеся игровые навыки. Трусливенького полу-баскетболста даже плюгавенькие студентики ничему не научили, настучав по тыкве.
04.11.2025
Паснаход
ну чего ты так сокрушаешься?) контракт всего на два месяца, Карл) там посмотрят, травмированные вернутся, не лаптем щи, чай, хлебают в руководстве
04.11.2025
Як Цидрак
ЦСКА может выдохнуть, конкурентов больше нет в ВТБ.
04.11.2025
Saiga-спринтер
Где бы ни обьявлялся этот трусливый игруля полу-баскетболист, везде, по определению, не становилось ни командной игры, ни команды. Сочувствие УНИКСУ, они не первые наступили на эти грабли.
04.11.2025
>ИНСАЙДЫ НА СПОРТ
-Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
04.11.2025
Паснаход
Молодец, что написал. Надеюсь, Швед прочтёт твой комментарий и по-особому на твой родной ЦСКА настраиваться будет, у нас только с ним проблемы.
04.11.2025
Паснаход
Ввиду травм, я так понял. Главное, чтобы Швед не заигрывался в единоличку: сам веду, сам бросаю безответственно, не пасую. Ну, Перасович умеет заставлять работать на коллектив.
04.11.2025
Saiga-спринтер
Одним конкурентом для родного ЦСКА меньше. С трусливым полу-баскетболистом УНИКС не соперник.
04.11.2025
H R
Пpoгнoзы футбольных матчeй infostavki.ru
04.11.2025
Топотун
Шведа били эверяне в моське
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Не нужен. Не помог. Может, поможет Казани. Так многие думали, что он - помощник.
04.11.2025
Гмитрий Дуберниев
Может "Уникс" ещё и Кузю из хоккейного "Металлурга" на месяцок подпишет?
04.11.2025
Павел Верещагин
И бросало меня по свету белому от Амура… От Амура?…до Туркестана.(ц):grin:
04.11.2025
Николай Шибаев
Всего на 2 месяца,значит,очень нужен.В данный момент очень был нужен в Зените,но там решили во вред команде...
04.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Теперь и Казань решила приобрести кота в мешке. Пока не купишь - не поймешь. Он - сам по себе, в команду не встраивается. Так он устроен.
04.11.2025