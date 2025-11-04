Видео
Единая лига ВТБ.
Единая лига ВТБ

4 ноября, 18:41

УНИКС подписал контракт со Шведом на два месяца

Алина Савинова
Алексей Швед.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

УНИКС объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Шведом. Соглашение с 36-летним баскетболистом рассчитано на два месяца.

Швед является воспитанником ЦСКА. Вместе с армейцами он стал четырехкратным чемпионом России, победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ. В сезоне-2024/25 Швед выступал за «Зенит», которому помог завоевать серебряные медали Единой лиги и чемпионата страны.

На протяжении карьеры защитник также играл за «Буревестник», московское «Динамо», «Химки», китайский «Шаньси Лунгс». В НБА он представлял «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Никс».

Ранее «СЭ» сообщал, что к россиянину проявляет интерес «Цзилинь Тайгерс» из чемпионата Китая.

Источник: Официальный сайт УНИКСа
31

  • Saiga-спринтер

    Полу-баскетболист везде и всюду только полу-игрок. Смотреть, как этот игруля якобы играет в обороне, можно только со смехом матерясь.

    05.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    А почему не на 2 недели ??!! Игрок неизвестный никому.. Что от него ждать - загадка.. (Бред !!!)

    04.11.2025

  • AleSSio87

    ещё одна грамотей журналистского цеха Спорт-Экспресса! серебряные миедали достаются в случае поражения соревнований за золотую медаль - она не завоёвывается, а достаётся!! а завоёвываются золотые и бронзовые медали! хотя, какой у нас нынче спорт и кто в нём является хозяином, такие и журналюшки сидят в некогда первой спортивной газете страны, и тем более ещё более дебильные клоуны в роли "экспертов" на спортивном канале, которые имеют отношение к ГЛАВНОМУ ПОЗОРУ РОССИЙСКОГО СПОРТА - удивляться нечему

    04.11.2025

  • Алекс Крот

    Уникс всех собирает, баскетбол стал как футбол

    04.11.2025

  • Ольга РОМАНОВА

    Какой эксперимент? Швед конечно хороший игрок!

    04.11.2025

  • _Mike N_

    Главное чтобы Швед не ходил в Казани по кабакам, а то там тоже пьяных кавказцкв хватает !:laughing::laughing::laughing:

    04.11.2025

  • Alexander Malygin

    Согласен, весьма интересный персонаж. ))

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Не торопись к окулисту .. напрасный расход

    04.11.2025

  • Паснаход

    Спирт, то есть Спринт норм, мне нравится его задор, чувство живое, раздражение) не то, что аморфные "тютьки из "Аполлона" (Сологуб))

    04.11.2025

  • Паснаход

    ну, смотри, Кузя в команде, но вне состава, заставляет остальных из штанов выпрыгивать, чтобы на месте Кузи не оказаца, в шапочке за стеклом понуро наблюдать) не сможет Швед - остальных в тонус приведёт, сможет Имя очками - вдвойне молодец, понимать надо

    04.11.2025

  • Alexander Malygin

    Я только-что в новости про Криштиану Роналду наткнулся на комментарий этого желчного обиженного жизнью человека, мол только ради тугриков всю жизнь играет - "игруля" у него Криштиану. )) Перехожу в другую новость, про Шведа. И тут он же пишет, что Швед "полу-баскетболист". )) Все у него мелкие какие-то. Игрули, полу-баскетболисты. Никудышные. Ничего не добившиеся. Только он - Сайга-спринтер - велик, умён и восхитительно завистлив. )))

    04.11.2025

  • Паснаход

    так ты это... окулиста навести...

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетанту ничего не дано видеть в спорте. Максимум только смотреть. Смотреть и видень - то далеко не одно и то-же.

    04.11.2025

  • Паснаход

    желаемое за действительное, панятна, будем посмотреть

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Команду и за два месяца полу-баскетболист развалит. А вот собрать её (вестимо - команду и командную игру) потребется на порядок больше времени.

    04.11.2025

  • Паснаход

    ты пиши, пиши, зли Шведа) червячок уязвлённости в тебе сквозит) я ж вижу

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Играть учат в баскетбол до завершения полового созревания в детско-юношеском возрасте. Позже учить и переучивать уже поздео. Да и в профессиональных командах никогда и никого не учат играть, а использкют имеющиеся игровые навыки. Трусливенького полу-баскетболста даже плюгавенькие студентики ничему не научили, настучав по тыкве.

    04.11.2025

  • Паснаход

    ну чего ты так сокрушаешься?) контракт всего на два месяца, Карл) там посмотрят, травмированные вернутся, не лаптем щи, чай, хлебают в руководстве

    04.11.2025

  • Як Цидрак

    ЦСКА может выдохнуть, конкурентов больше нет в ВТБ.

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Где бы ни обьявлялся этот трусливый игруля полу-баскетболист, везде, по определению, не становилось ни командной игры, ни команды. Сочувствие УНИКСУ, они не первые наступили на эти грабли.

    04.11.2025

  • >ИНСАЙДЫ НА СПОРТ

    04.11.2025

  • Паснаход

    Молодец, что написал. Надеюсь, Швед прочтёт твой комментарий и по-особому на твой родной ЦСКА настраиваться будет, у нас только с ним проблемы.

    04.11.2025

  • Паснаход

    Ввиду травм, я так понял. Главное, чтобы Швед не заигрывался в единоличку: сам веду, сам бросаю безответственно, не пасую. Ну, Перасович умеет заставлять работать на коллектив.

    04.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Одним конкурентом для родного ЦСКА меньше. С трусливым полу-баскетболистом УНИКС не соперник.

    04.11.2025

  • H R

    04.11.2025

  • Топотун

    Шведа били эверяне в моське

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не нужен. Не помог. Может, поможет Казани. Так многие думали, что он - помощник.

    04.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Может "Уникс" ещё и Кузю из хоккейного "Металлурга" на месяцок подпишет?

    04.11.2025

  • Павел Верещагин

    И бросало меня по свету белому от Амура… От Амура?…до Туркестана.(ц):grin:

    04.11.2025

  • Николай Шибаев

    Всего на 2 месяца,значит,очень нужен.В данный момент очень был нужен в Зените,но там решили во вред команде...

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Теперь и Казань решила приобрести кота в мешке. Пока не купишь - не поймешь. Он - сам по себе, в команду не встраивается. Так он устроен.

    04.11.2025

    БК УНИКС
    Алексей Швед
