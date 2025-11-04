УНИКС подписал контракт со Шведом на два месяца

УНИКС объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Шведом. Соглашение с 36-летним баскетболистом рассчитано на два месяца. Швед является воспитанником ЦСКА. Вместе с армейцами он стал четырехкратным чемпионом России, победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ. В сезоне-2024/25 Швед выступал за «Зенит», которому помог завоевать серебряные медали Единой лиги и чемпионата страны. На протяжении карьеры защитник также играл за «Буревестник», московское «Динамо», «Химки», китайский «Шаньси Лунгс». В НБА он представлял «Миннесоту», «Филадельфию», «Хьюстон» и «Никс». Ранее «СЭ» сообщал, что к россиянину проявляет интерес «Цзилинь Тайгерс» из чемпионата Китая.

Saiga-спринтер Полу-баскетболист везде и всюду только полу-игрок. Смотреть, как этот игруля якобы играет в обороне, можно только со смехом матерясь. 05.11.2025

АндрейЕвгеньевич А почему не на 2 недели ??!! Игрок неизвестный никому.. Что от него ждать - загадка.. (Бред !!!) 04.11.2025

AleSSio87 ещё одна грамотей журналистского цеха Спорт-Экспресса! серебряные миедали достаются в случае поражения соревнований за золотую медаль - она не завоёвывается, а достаётся!! а завоёвываются золотые и бронзовые медали! хотя, какой у нас нынче спорт и кто в нём является хозяином, такие и журналюшки сидят в некогда первой спортивной газете страны, и тем более ещё более дебильные клоуны в роли "экспертов" на спортивном канале, которые имеют отношение к ГЛАВНОМУ ПОЗОРУ РОССИЙСКОГО СПОРТА - удивляться нечему 04.11.2025

Алекс Крот Уникс всех собирает, баскетбол стал как футбол 04.11.2025

Ольга РОМАНОВА Какой эксперимент? Швед конечно хороший игрок! 04.11.2025

_Mike N_ Главное чтобы Швед не ходил в Казани по кабакам, а то там тоже пьяных кавказцкв хватает !:laughing::laughing::laughing: 04.11.2025

Alexander Malygin Согласен, весьма интересный персонаж. )) 04.11.2025

Saiga-спринтер Не торопись к окулисту .. напрасный расход 04.11.2025

Паснаход Спирт, то есть Спринт норм, мне нравится его задор, чувство живое, раздражение) не то, что аморфные "тютьки из "Аполлона" (Сологуб)) 04.11.2025

Паснаход ну, смотри, Кузя в команде, но вне состава, заставляет остальных из штанов выпрыгивать, чтобы на месте Кузи не оказаца, в шапочке за стеклом понуро наблюдать) не сможет Швед - остальных в тонус приведёт, сможет Имя очками - вдвойне молодец, понимать надо 04.11.2025

Alexander Malygin Я только-что в новости про Криштиану Роналду наткнулся на комментарий этого желчного обиженного жизнью человека, мол только ради тугриков всю жизнь играет - "игруля" у него Криштиану. )) Перехожу в другую новость, про Шведа. И тут он же пишет, что Швед "полу-баскетболист". )) Все у него мелкие какие-то. Игрули, полу-баскетболисты. Никудышные. Ничего не добившиеся. Только он - Сайга-спринтер - велик, умён и восхитительно завистлив. ))) 04.11.2025

Паснаход так ты это... окулиста навести... 04.11.2025

Saiga-спринтер Дилетанту ничего не дано видеть в спорте. Максимум только смотреть. Смотреть и видень - то далеко не одно и то-же. 04.11.2025

Паснаход желаемое за действительное, панятна, будем посмотреть 04.11.2025

Saiga-спринтер Команду и за два месяца полу-баскетболист развалит. А вот собрать её (вестимо - команду и командную игру) потребется на порядок больше времени. 04.11.2025

Паснаход ты пиши, пиши, зли Шведа) червячок уязвлённости в тебе сквозит) я ж вижу 04.11.2025

Saiga-спринтер Играть учат в баскетбол до завершения полового созревания в детско-юношеском возрасте. Позже учить и переучивать уже поздео. Да и в профессиональных командах никогда и никого не учат играть, а использкют имеющиеся игровые навыки. Трусливенького полу-баскетболста даже плюгавенькие студентики ничему не научили, настучав по тыкве. 04.11.2025

Паснаход ну чего ты так сокрушаешься?) контракт всего на два месяца, Карл) там посмотрят, травмированные вернутся, не лаптем щи, чай, хлебают в руководстве 04.11.2025

Як Цидрак ЦСКА может выдохнуть, конкурентов больше нет в ВТБ. 04.11.2025

Saiga-спринтер Где бы ни обьявлялся этот трусливый игруля полу-баскетболист, везде, по определению, не становилось ни командной игры, ни команды. Сочувствие УНИКСУ, они не первые наступили на эти грабли. 04.11.2025

Паснаход Молодец, что написал. Надеюсь, Швед прочтёт твой комментарий и по-особому на твой родной ЦСКА настраиваться будет, у нас только с ним проблемы. 04.11.2025

Паснаход Ввиду травм, я так понял. Главное, чтобы Швед не заигрывался в единоличку: сам веду, сам бросаю безответственно, не пасую. Ну, Перасович умеет заставлять работать на коллектив. 04.11.2025

Saiga-спринтер Одним конкурентом для родного ЦСКА меньше. С трусливым полу-баскетболистом УНИКС не соперник. 04.11.2025

Топотун Шведа били эверяне в моське 04.11.2025

Дмитрий Ушкачев Не нужен. Не помог. Может, поможет Казани. Так многие думали, что он - помощник. 04.11.2025

Гмитрий Дуберниев Может "Уникс" ещё и Кузю из хоккейного "Металлурга" на месяцок подпишет? 04.11.2025

Павел Верещагин И бросало меня по свету белому от Амура… От Амура?…до Туркестана.(ц):grin: 04.11.2025

Николай Шибаев Всего на 2 месяца,значит,очень нужен.В данный момент очень был нужен в Зените,но там решили во вред команде... 04.11.2025