УНИКС подписал новый контракт с Рейнольдсом

УНИКС объявил о том, что американский центровой Джален Рейнольдс продолжит выступать за команду.

Казанский клуб подписал новое соглашение с 31-летним игроком по схеме «1+1».

В минувшем чемпионате Единой Лиги ВТБ Рейнольдс принял участие в 49 матчах регулярного сезона и серии плей-офф. В среднем он набирал 13,8 очка, делал 5,7 подбора и 1,5 результативные передачи за 22:21 минуту игрового времени.

Ранее УНИКС сообщил об уходе американского баскетболиста Эрика Грина в связи с истечением срока контракта.