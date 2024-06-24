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Сегодня, 13:59

УНИКС подписал новый контракт с Рейнольдсом

Алина Савинова
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УНИКС объявил о том, что американский центровой Джален Рейнольдс продолжит выступать за команду.

Казанский клуб подписал новое соглашение с 31-летним игроком по схеме «1+1».

В минувшем чемпионате Единой Лиги ВТБ Рейнольдс принял участие в 49 матчах регулярного сезона и серии плей-офф. В среднем он набирал 13,8 очка, делал 5,7 подбора и 1,5 результативные передачи за 22:21 минуту игрового времени.

Ранее УНИКС сообщил об уходе американского баскетболиста Эрика Грина в связи с истечением срока контракта.

Источник: https://t.me/unics_basket/6485
Баскетбол
БК УНИКС
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