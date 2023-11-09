УНИКС дома проиграл «Руне»

«Руна» в гостях обыграла УНИКС в матче Единой лиги ВТБ — 86:83. Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Ненад Димитриевич, набравший 23 очка.

«Руна» после 8 туров занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, набрав 14 очков. УНИКС (14) идет третьим.

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УНИКС (Казань) — «Руна» (Москва) — 83:86 (20:23, 15:17, 21:23, 27:23)

9 ноября. Казань. «Баскет-Холл».