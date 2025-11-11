УНИКС разгромил «Самару», Бингэм набрал 30 очков

11 ноября, 20:35
УНИКС одержал победу над «Самарой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 99:67.
Самым результативный игроком стал центровой казанцев Маркус Бингэм, который набрал 30 очков. На счету его одноклубника Джалена Рэйнольдса 24 очка.
В этой игре за УНИКС дебютировал Алексей Швед. Он оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 передач.
УНИКС выиграл 8 матчей при одном поражении в сезоне и занимает второе место в турнирной таблице. «Самара» проиграла все 11 встреч и идет на последней позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — «Самара» — 99:67 (35:16, 18:17, 26:20, 20:14)
УНИКС: Бингэм (30), Рэйнольдс (24), Лопатин (12)
«Самара»: Чеваренков (13), Михайловский (10), Минченко (10)
11 ноября. Казань. «Баскет-Холл».