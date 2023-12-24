УНИКС одержал пятую победу подряд, обыграв «Самару»

Сегодня, 20:12
УНИКС дома обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:61.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Самары» Джеймс Томпсон, набравший 21 очко. Лучшим у хозяев был Ненад Димитриевич (19 очков, 2 подбора и 7 передач).
УНИКС одержал пятую победу подряд. Казанцы занимают второе место в Единой лиге ВТБ. «Самара» идет на седьмой строчке в турнирной таблице
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — «Самара» — 81:61 (25:21, 23:6, 19:12, 14:22)
24 декабря. Казань. «Баскет-Холл».