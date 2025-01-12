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Единая лига ВТБ

Сегодня, 20:02

УНИКС одержал девятую победу подряд в матче с «Уралмашем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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УНИКС дома обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:71.

Самым результативным игроком встречи стал форвард казанцев Девон Акун-Перселл, набравший 25 очков.

УНИКС одержал девятую победу подряд и занимает второе место в Единой лиге ВТБ. «Уралмаш» идет пятым в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 94:71 (21:25, 28:15, 22:15, 23:16)

УНИКС: Акун-Перселл (25 очков), Найт (19), Лопатин (11)

Ур: Даглас (15), Мартин (13), Уиттакер (13), Нэльсон (13)

12 января. Казань. «Баскет-Холл»

Баскетбол
БК УНИКС
БК Уралмаш
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