УНИКС одержал девятую победу подряд в матче с «Уралмашем»

Сегодня, 20:02
УНИКС дома обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:71.
Самым результативным игроком встречи стал форвард казанцев Девон Акун-Перселл, набравший 25 очков.
УНИКС одержал девятую победу подряд и занимает второе место в Единой лиге ВТБ. «Уралмаш» идет пятым в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 94:71 (21:25, 28:15, 22:15, 23:16)
УНИКС: Акун-Перселл (25 очков), Найт (19), Лопатин (11)
Ур: Даглас (15), Мартин (13), Уиттакер (13), Нэльсон (13)
12 января. Казань. «Баскет-Холл»