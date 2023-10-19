УНИКС разгромил «Уралмаш»

УНИКС дома обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:67.

Казанцы одержали третью победу на старте чемпионата и занимают второе место в турнирной таблице после ЦСКА (4 победы в 4 матчах).

«Уралмаш» проиграл три встречи из пяти и занимает 8-е место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 94:67 (29:17, 23:21, 21:14, 21:15)

У: Лабери — 21 очко, Рэйнольдс — 18 очков, Димитриевич — 12 очков + 14 передач

УМ: Эллис — 20 очков, Нэвелс — 17 очков.

19 октября. Казань. «Баскет-Холл».