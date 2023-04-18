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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:34

УНИКС обыграл «Зенит» во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
УНИКС — «Зенит» — 68:59.
Фото БК УНИКС
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УНИКС на своей площадке обыграл «Зенит» во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ 68:59. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Винс Хантер, набравший 15 очков. У «Зенита» отличился Калеб Хомсли — 17 очков.

Казанский клуб ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч между командами пройдет 21 апреля в Санкт-Петербурге.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 68:59 (15:10, 22:25, 8:11, 23:13)

18 апреля. Казань. «Баскет-Холл»

Счет в серии: 2-0

БК Зенит
БК УНИКС
11
12
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