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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:03

«Зенит» на выезде обыграл УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Зенит» на выезде обыграл УНИКС в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:61.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Калеб Хоумсли, набравший 16 очков. За казанскую команду 13 очков набрал Ненад Димитриевич.

«Зенит» 2 марта сыграет дома с «Нижним Новгородом». УНИКС в этот же день встретится на выезде с ЦСКА.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 69:80 (13:20, 17:22, 17:26, 22:12)

26 февраля. Казань. «Баскет-Холл».

БК Зенит
БК УНИКС
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