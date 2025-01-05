УНИКС победил «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл «Зенит» — 75:71.

Казанская команда одержала 7-ю победу подряд.

УНИКС (18 побед — 5 поражений) занимает третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата, «Зенит» (18 побед — 4 поражения) — на второй строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 75:71 (16:22, 24:19, 18:12, 17:18)

УНИКС: Найт (18 + 9 подборов), Акун-Перселл (18), Тэйлор (12).

«Зенит»: Захаров (17), Бэйкон (14), Мун (11).

5 января. Казань. «Баскет-Холл».