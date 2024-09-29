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Сегодня, 16:07

«Зенит» обыграл УНИКС в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зенит» на выезде победил УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:84.

Самым результативным игроком встречи стал форвард сине-бело-голубых Омари Спеллмэн.

«Зенит» одержал третью победу на старте сезона и занимает четвертое место в Единой лиге ВТБ. УНИКС идет шестым в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 84:87 (18:21, 28:18, 13:27, 25:21)

У: Кулагин (23), Тэйлор (21), Рэйнольдс (17)

З: Спеллмэн (24), Бэйкон (22), Пойтресс (14)

29 сентября. Казань. «Баскет-Холл».

Баскетбол
БК Зенит
БК УНИКС

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