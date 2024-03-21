УНИКС дома победил «Зенит»

21 марта, 20:58
УНИКС дома обыграл «Зенит» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 91:90.
Самым результативным игроком встречи стал Ненад Димитриевич из казанской команды, на счету которого 32 очка. У петербуржцев больше всего очков набрал Томас Эртель (22).
УНИКС с 25 победами и 7 поражениями лидирует в группе А. «Зенит» прервал серию из четырех побед подряд и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Петербургская команда одержала 21 победу в текущем сезоне и потерпела 10 поражений.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа А
УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 91:90 (21:23, 27:28, 23:22, 20:17)
21 марта. Казань. «Баскет-Холл».