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Сегодня, 16:49

«Уралмаш» нанес «Астане» 12-е поражение подряд

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«Уралмаш» в домашнем матче Единой лиги ВТБ обыграл «Астану» — 72:62.

Команда из Екатеринбурга одержала пятую победу (первую на своем паркете) в 12 встречах регулярного чемпионата, представители Казахстана потерпели 12-е поражение подряд со старта турнира.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Астана» — 72:62 (16:14, 21:15, 20:23, 15:10)

«Уралмаш»: Зайцев (22), О'Брайант (13 + 9 подборов), Мартин (13 + 5 перехватов), Нэльсон (10 + 5 подборов).

«Астана»: Утоми (19 + 8 подборов), Походяев (18 + 8 подборов), Смит (12 + 6 подборов).

4 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Астана
БК Уралмаш

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