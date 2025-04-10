«Автодор» на выезде обыграл «Уралмаш» и вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ

«Автодор» на выезде обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:74.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник гостей Калеб Агада, набравший 22 очка.

«Автодор» благодаря этой победе обеспечил себе шестое место в таблице и вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ за тур до конца регулярного чемпионата. Команда из Саратова выиграла 19 из 43 матчей. «Парма», идущая на седьмой строчке с 18 победами, лишилась шансов опередить «Автодор».

В первом раунде плей-офф «Автодор» сыграет против УНИКСа.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Автодор» (Саратов) — 74:76 (26:18, 22:16, 15:15, 11:27)

У: Карданахишвили (14), Эллис (13), Белянков (12)

А: Агада (22), Кроуфорд (16), Беслач (13)

10 апреля. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка»