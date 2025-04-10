Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

10 апреля, 19:23

«Автодор» на выезде обыграл «Уралмаш» и вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ

Telegram Дзен

«Автодор» на выезде обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 76:74.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник гостей Калеб Агада, набравший 22 очка.

«Автодор» благодаря этой победе обеспечил себе шестое место в таблице и вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ за тур до конца регулярного чемпионата. Команда из Саратова выиграла 19 из 43 матчей. «Парма», идущая на седьмой строчке с 18 победами, лишилась шансов опередить «Автодор».

В первом раунде плей-офф «Автодор» сыграет против УНИКСа.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Автодор» (Саратов) — 74:76 (26:18, 22:16, 15:15, 11:27)

У: Карданахишвили (14), Эллис (13), Белянков (12)

А: Агада (22), Кроуфорд (16), Беслач (13)

10 апреля. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка»

1
БК Автодор
БК Уралмаш
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Популярное видео
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя