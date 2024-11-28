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Сегодня, 19:30

«Уралмаш» выиграл у «Енисея» в матче Единой лиги ВТБ, Мартин набрал 31 очков

Руслан Минаев
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«Уралмаш» на своем паркете победил «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:61.

Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Джеремайя Мартин — 31 очко.

«Уралмаш» одержал 8-ю победу в 16 матчах и занимает 6-е место в таблице чемпионата. «Енисей» потерпел 11-е поражение в 16 играх — 10-е место.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Енисей» (Красноярск) — 83:61 (18:15, 20:18, 25:16, 20:12)

28 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

Баскетбол
БК Енисей
БК Уралмаш
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