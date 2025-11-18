«Локомотив-Кубань» переиграл «Уралмаш» и одержал четвертую победу подряд

«Локомотив-Кубань» одержал четвертую победу подряд и занимает третье место в Единой лиге ВТБ. «Уралмаш» идет седьмым в турнирной таблице.

Saiga-спринтер

Очень слабая игра Уралмаша неприятно удивила. С такой безалаберной защитой баскетбольные матчи не только не выигрываются, но нормальной командой и не играются.

18.11.2025