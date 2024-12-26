«Уралмаш» разгромил МБА с разницей «+25»

«Уралмаш» на своем паркете обыграл МБА в матче Единой лиги ВТБ — 85:60.

Самым результативным в составе екатеринбургской команды сал разыгрывающий защитник Джереми Мартин, набравший 26 очков. У МБА отличился Макар Коновалов, набравший 11 очков.

«Уралмаш» одержал 11 победу и занимает 6-е место в турнирной таблице, МБА потерпел 17 поражение и расположился на 11-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — МБА (Москва) — 85:60 (29:18, 12:12, 25:17, 19:13)

«Автодор»: Мартин (26), Далтон (16), О'Брайант (13).

МБА: Коновалов (11), Воронин (10).

26 декабря. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка»