«Уралмаш» объявил об уходе Невелса

Защитник Гарретт Невелс покинул «Уралмаш», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Гарретт Невелс продолжит карьеру в другом клубе. Мы благодарим «G-Money» за его вклад в наши победы и игру. Желаем успехов», — говорится в заявлении «Уралмаша».

Американец присоединился к «Уралмашу» перед началом прошедшего сезона. До этого он выступал за такие команд, как «Трефл Сопот», ФМП, «Порту», «Шленск» и другие.

В сезоне-2023/24 «Уралмаш» впервые принял участие в Единой лиге ВТБ. В серии первого раунда плей-офф екатеринбуржцы уступили «Зениту».