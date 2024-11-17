«Уралмаш» победил «Пари НН» в овертайме

Сегодня, 17:11
«Уралмаш» дома обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:81.
Самым результативным игроком встречи стал Зак Наталл («Пари НН») — 24 очка.
Клуб из Екатеринбурга одержал 7-ю победу в 15 матчах и занимает 6-е место в таблице чемпионата. Нижегородцы с 8 победами в 15 играх — на 5-й строчке.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 93:81 ОТ (24:15, 22:16, 14:17, 17:29, 16:4)
17 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка»