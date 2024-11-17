Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:11

«Уралмаш» победил «Пари НН» в овертайме

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Уралмаш» дома обыграл «Пари НН» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:81.

Самым результативным игроком встречи стал Зак Наталл («Пари НН») — 24 очка.

Клуб из Екатеринбурга одержал 7-ю победу в 15 матчах и занимает 6-е место в таблице чемпионата. Нижегородцы с 8 победами в 15 играх — на 5-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 93:81 ОТ (24:15, 22:16, 14:17, 17:29, 16:4)

17 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка»

БК Нижний Новгород
БК Уралмаш

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Семененко опередил Кондратюка в короткой программе этапа Гран-при России в Москве
Тайсон кусал не ухо, а перчатку, специально засветил ягодицы, а над его соперником издевались. Что произошло после поражения Железного Майка от блогера Джейка Пола
Адаму Салаи стало плохо во время матча Нидерландов и Венгрии в Лиге наций
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная – 2024» стала Виктория Кьер из Дании
Медведев объяснил причину инвестиций США в конфликт на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя