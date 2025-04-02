«Уралмаш» обыграл «Парму» и одержал третью победу подряд

«Уралмаш» дома победил «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:76.

Самыми результативными игроками встречи стали Хэйден Далтон («Уралмаш») и Ройс Хэмм («Парма»), которые набрали по 21 очку.

«Уралмаш» одержал третью победу подряд и 23-ю в сезоне. Команда из Екатеринбурга занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Парма» располагается на восьмой строчке с 17 выигранными матчами.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Парма» (Пермь) — 80:76 (21:24, 21:12, 20:20, 18:20)

У: Далтон (21), Даглас (17), Мартин (13)

П: Хэмм (21), Уиттакер (19), Руженцев (15)

2 апреля. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».