Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Единая лига ВТБ. Новости

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

9 октября, 19:46

«Парма» на выезде обыграла «Уралмаш»

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Парма» на выезде победила «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 63:56.

Самым результативным игроком встречи стал Стэнли Уиттакер из Екатеринбургской команды, который набрал 23 очка.

«Парма» одержала три победы при трех поражениях на старте сезона. На данный момент клуб из Перми занимает седьмое место в турнирной таблице. «Уралмаш» (две победы и три поражения) располагается на 9-й позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Парма» (Пермь) — 56:63 (12:19, 11:19, 6:9, 27:16)

9 октября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

Баскетбол
БК Уралмаш

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ураган Милтон во Флориде снес крышу бейсбольного стадиона
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя