«Уралмаш» получит 15 миллионов рублей от Единой лиги ВТБ за сезон-2023/24

В дебютном сезоне Единой лиги ВТБ «Уралмаш» был признан самой эффективной командой турнира. Клуб занял первое место в категории «оптимизация», — это бюджет клуба, деленный на количество побед в регулярке (26/14). За это лига выплатит уральцам 7 миллионов рублей.

Также «Уралмаш» имел третий бюджет с конца, но в итоге занял седьмое место (из 14). За это клуб получил еще 8 миллионов рублей в категории «финансовый драфт» (24,9 миллиона распределяются между четырьмя командами с наименьшими бюджетами в зависимости от занятого места). Формированием ростера занимались президент клуба Виктор Ганиенко и исполнительный директор Сергей Доманов.

Напомним, что коллектив под руководством Ростислава Вергуна в 1/4 финала лишь в пятом решающем матче уступил «Зениту» в серии до трех побед (2-3). В Кубке России клуб из Екатеринбурга вышел в «Финал четырех», где в итоге занял третье место, обыграв МБА в матче за бронзу.