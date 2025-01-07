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Сегодня, 20:10

Джонни О'Брайант покидает «Уралмаш». Центровой продолжит карьеру в Южной Корее

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Как стало известно «СЭ», «Уралмаш» намерен расторгнуть контракт с нападающим Джонни О'Брайантом.

Это связано со скорым возвращением после травмы нападающего Октавиуса Эллиса, ради которого клубу придется освободить одну легионерскую позицию в заявке. Руководство екатеринбуржцев выбрало Джонни О'Брайанта, чей контракт действует до конца января.

Отмечается, что 31-летний экс-центровой «Милуоки» и «Шарлотт» хорошо справился с отведенной ему ролью, подменив Эллиса. В 14 матчах Лиги ВТБ американец набирал по 13,5 очка, 5,2 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру.

Результативная игра в России позволила О'Брайанту подписать выгодный контракт с одним из клубов Южной Кореи. Ранее он выступал в этом чемпионате в сезоне-2021/22.

Баскетбол
БК Уралмаш
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