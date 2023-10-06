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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:20

«Руна» обыграла «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Руна» одержала победу над «Уралмашем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:78.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уралмаша» Гаррет Нэвелс, набравший 16 очков. Лучшим у «Руны» стал американец Нельсон Тайрелл (13 очков).

«Руна» после двух побед на старте сезона идет на третьем месте в таблице. «Уралмаш» занимает девятую строчку.

В следующем матче москвичи сыграют с «Самарой», а «Уралмаш» встретится с «Автодором». Обе игры пройдут 9 октября.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Руна» (Москва) — 78:85 (18:22, 24:15, 16:18, 20:30)

Баскетбол
БК Руна
БК Уралмаш
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