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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:20

«Уралмаш» обыграл «Самару» и вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Уралмаш» дома победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:69.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уралмаша» Стэнли Уиттакер, набравший 29 очков.

Екатеринбургский клуб занял 7-е место по итогам регулярного чемпионата и сыграет в четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». «Самара» встретится с победителем пары «Автодор» — МБА, чтобы сразиться за 8-е место по итогам регулярки.

Единая лига ВТБ

Плей-ин. Игра 1

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Самара» — 80:69 (18:17, 23:19, 25:10, 14:23)

Баскетбол
БК Самара
БК Уралмаш
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