«Самара» победила «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 19:13
«Самара» на выезде обыграла «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:78.
Самым результативным игроком встреч стал центровой екатеринбуржцев Октавиус Эллис, набравший 20 очков.
«Самара» поднялась на седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды 6 побед и 5 поражений. «Уралмаш» находится на девятой строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Самара» — 78:86 (21:21, 23:27, 18:13, 16:25)
17 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».