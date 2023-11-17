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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:13

«Самара» победила «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Самара» на выезде обыграла «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:78.

Самым результативным игроком встреч стал центровой екатеринбуржцев Октавиус Эллис, набравший 20 очков.

«Самара» поднялась на седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды 6 побед и 5 поражений. «Уралмаш» находится на девятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Самара» — 78:86 (21:21, 23:27, 18:13, 16:25)

17 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК Самара
БК Уралмаш
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