4 ноября, 16:50

«Уралмаш» нанес «Самаре» девятое поражение подряд в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Уралмаш» дома победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:72.

Самым результативным игроком встречи стал форвард самарцев Дмитрий Чебуркин, набравший 25 очков. Форвард хозяев Хэйден Далтон набрал 16 очков.

«Уралмаш» занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ. «Самара» потерпела девятое поражение в девяти матчах сезона и замыкает таблицу.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Самара» — 79:72 (23:13, 19:20, 16:16, 21:23)

«Уралмаш»: Далтон (16 + 5 подборов), Нэвелс (14 + 7 передач), Новиков (10)

«Самара»: Чебуркин (25), Михайловский (21 + 7 подборов), Чеваренков (14)

4 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

2

  • Saiga-спринтер

    Губер трубаДУР похерил спорт Самары - футбол/баскетбол/хоккей/гандбол. Долго еще самарский спорт будет отходить от последствий деяний инициативного дилетанта трубаДУРа.

    04.11.2025

  • ФОКСИ

    Уже девятая команда передала привет пиар-губернатору....

    04.11.2025

    БК Самара
    БК Уралмаш
