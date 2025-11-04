«Уралмаш» нанес «Самаре» девятое поражение подряд в Единой лиге ВТБ

4 ноября, 16:50
«Уралмаш» дома победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:72.
Самым результативным игроком встречи стал форвард самарцев Дмитрий Чебуркин, набравший 25 очков. Форвард хозяев Хэйден Далтон набрал 16 очков.
«Уралмаш» занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ. «Самара» потерпела девятое поражение в девяти матчах сезона и замыкает таблицу.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Самара» — 79:72 (23:13, 19:20, 16:16, 21:23)
«Уралмаш»: Далтон (16 + 5 подборов), Нэвелс (14 + 7 передач), Новиков (10)
«Самара»: Чебуркин (25), Михайловский (21 + 7 подборов), Чеваренков (14)
4 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».
