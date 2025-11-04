«Уралмаш» нанес «Самаре» девятое поражение подряд в Единой лиге ВТБ

«Уралмаш» занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ. «Самара» потерпела девятое поражение в девяти матчах сезона и замыкает таблицу.

Saiga-спринтер

Губер трубаДУР похерил спорт Самары - футбол/баскетбол/хоккей/гандбол. Долго еще самарский спорт будет отходить от последствий деяний инициативного дилетанта трубаДУРа.

