УНИКС обыграл «Уралмаш»

Сегодня, 19:07
УНИКС на выезде обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:80.
Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Октавиус Эллис — 31 очко.
УНИКС одержал 12-ю победу в 16 матчах Единой лиги ВТБ. Казанцы занимают второе место в турнирной таблице.
«Уралмаш» располагается на 8-й строчке — 8 побед и 9 поражений.
Баскетбол. Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Уралмаш» (Екатеринбург) — УНИКС (Казань) — 80:89 (19:27, 20:21, 22:26, 19:15)
Ур: Эллис (31+10 подборов), Джавонте Даглас, Тайрелл Нэльсон (по 11 очков)
У: Найт (24), Грин (20), Рэйнольдс (10+9 подборов)
18 декабря. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».