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Единая лига ВТБ

Сегодня, 19:07

УНИКС обыграл «Уралмаш»

Руслан Минаев
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УНИКС на выезде обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:80.

Самым результативным игроком встречи стал игрок хозяев Октавиус Эллис — 31 очко.

УНИКС одержал 12-ю победу в 16 матчах Единой лиги ВТБ. Казанцы занимают второе место в турнирной таблице.

«Уралмаш» располагается на 8-й строчке — 8 побед и 9 поражений.

Баскетбол. Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — УНИКС (Казань) — 80:89 (19:27, 20:21, 22:26, 19:15)

Ур: Эллис (31+10 подборов), Джавонте Даглас, Тайрелл Нэльсон (по 11 очков)

У: Найт (24), Грин (20), Рэйнольдс (10+9 подборов)

18 декабря. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

Баскетбол
БК УНИКС
БК Уралмаш
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