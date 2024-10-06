Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 16:53

УНИКС обыграл «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

УНИКС в гостях победил «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:65.

Самыми результативными игроками встречи стали форвард екатеринбуржцев Тайрелл Нельсон и защитник казанцев Маркос Найт, набравшие по 20 очков.

УНИКС занимает пятое место в Единой лиге ВТБ. «Уралмаш» идет шестым в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — УНИКС (Казань) — 65:87 (16:27, 21:15, 6:27, 22:18)

Ур: Нельсон (20 очков), Уиттакер (17), Мартин (9)

Ун: Найт (20), Рэйнольдс (17), Тэйлор (11)

6 октября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

Баскетбол
БК УНИКС
БК Уралмаш

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Защитнику сборной Турции Демиралу открыли памятник с «волчьим салютом»
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках
Сегодня
Вчера
Неделя