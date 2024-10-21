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Сегодня, 19:19

«Зенит» обыграл «Уралмаш» в Екатеринбурге

Руслан Минаев
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«Зенит» на выезде обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:72.

Самым результативным игроком у гостей стал Трент Фрэйзер — 17 очков. У хозяев больше всех очков набрал Джеремайя Мартин — 25.

«Зенит» одержал 6-ю победу в 8 матчах и занимает третье место в таблице чемпионата. «Уралмаш» — на 8-й строчке (3 победы и 5 поражений).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 72:78 (16:22, 18:11, 19:19, 19:26)

21 октября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

БК Зенит
БК Уралмаш

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