«Зенит» на выезде обыграл «Уралмаш»

«Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл «Уралмаш» со счетом 61:59.

Самым результативным на паркете стал защитник петербуржцев Кайл Курич, набравший 15 очков. У екатеринбуржцев форвард Тайрелл Нельсон набрал 14 очков.

После этого матча «Зенит» с 10 победами занимает третье место в турнирной таблице, «Уралмаш» с 7 победами — на восьмой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 59:61 (11:16, 22:13, 7:14, 19:18)

30 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».