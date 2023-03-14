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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:21

Утверждены сроки и формат плей-офф Единой лиги ВТБ

Мария Гусева
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Единая лига ВТБ на официальном сайте опубликовала даты и формат предстоящего розыгрыша плей-офф.

По итогам регулярного чемпионата 6 команд группы «А» и 2 лучшие команды группы «Б» продолжат борьбу за Кубок Белова.

Плей-офф-2023 стартует 31 марта и завершится не позднее 22 мая. Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф получат команды с более высоким номером классификации по итогам регулярного чемпионата.

Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед в формате 2-2-1. Серии начнутся 31 марта и завершатся не позднее 11 апреля.

Команды, занявшие более высокое место в регулярном сезоне, получат преимущество площадки и право провести первый, второй и, если понадобится, пятый матч на своем паркете. Третья и, если понадобится, четвертая игра серии пройдут на площадке команды, занявшей более низкое место в регулярном сезоне.

Полуфинальные и финальная серии, а также серия за 3-е место пройдут до 4 побед в формате 2-2-1-1-1.

Первые два матча и, если понадобятся, пятая и седьмая игры каждой серии состоятся на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном сезоне.

Полуфинальные серии начнутся 15 апреля и завершатся не позднее 2 мая. Серия за 3-е место пройдет с 5 по 21 мая. Финальная серия стартует 6 мая и закончится не позднее 22 мая.

Источник: Единая лига ВТБ
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